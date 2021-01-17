"Укрзализныця" упростит посадку пассажиров в вагон [ Редактировать ]
"Укрзализныця" упростит требования к необходимым для посадки пассажиров в вагон документам. При этом провоз багажа будут контролировать сильнее.
Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
Он отметил, что решение об упрощении требований к документам примут в ближайшее время.
"Мы будем говорить о том, что "Дия" будет действовать, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон", - сказал он.
По словам Жмака, осуществление контроля за перевозкой багажа входит в обязанности проводника. Также за соблюдение этой нормы ответственен и начальник поезда.
"Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы действующие нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам ущерб", - подытожил глава "Укрзализныци".
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта, которые после карантина будут обслуживать международные маршруты.
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