В Европейском союзе заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци". В Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта, говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Финансовое состояние нереформированной компании "Укрзализныця" остается критическим", - отмечается в отчете.

В ЕС подчеркивают, что в сфере транспорта до сих пор не приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Также отмечается, что все еще не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, который важен для обеспечения основания для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

К слову, в январе-июне 2020 года "Укрзализныця" получила 8,792 млрд грн чистого убытка, а за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.

При этом чистый доход компании от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (-19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Ранее сообщалось, что в Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци".