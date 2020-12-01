"Укрзализныця" в критическом финансовом состоянии - Евросоюз [ Редактировать ]
В Европейском союзе заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци". В Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта, говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
"Финансовое состояние нереформированной компании "Укрзализныця" остается критическим", - отмечается в отчете.
В ЕС подчеркивают, что в сфере транспорта до сих пор не приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.
Также отмечается, что все еще не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, который важен для обеспечения основания для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.
К слову, в январе-июне 2020 года "Укрзализныця" получила 8,792 млрд грн чистого убытка, а за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.
При этом чистый доход компании от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (-19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).
Ранее сообщалось, что в Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци".
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