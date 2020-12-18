"Укрзализныця" получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта, которые после карантина будут обслуживать международные маршруты.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

В каждом вагоне есть:



- Кондиционер в каждом купе

- USB-зарядки и розетки у каждого места

- Четыре режима освещения

- Над дверью в купе - табло занятости туалета

- Умывальник и пенальный столик в каждом купе

- Душ

- Видеонаблюдение с целью безопасности

Отмечается, что пока же эти вагоны будут курсировать по Украине.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники. Также компания назначила дополнительные остановки поездов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" презентовала карантинный VIP-вагон. Внешне он ничем не отличается от обычного, однако в середине - настоящее барокко: ценное дерево, мозаика и даже позолота. Также в нем есть холодильник, ванна, микроволновая печь и электроплитка.

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