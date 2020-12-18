Видеонаблюдение и душ: "Укрзализныця" показала новые вагоны (фото) [ Редактировать ]
"Укрзализныця" получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта, которые после карантина будут обслуживать международные маршруты.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
В каждом вагоне есть:
- Кондиционер в каждом купе
- USB-зарядки и розетки у каждого места
- Четыре режима освещения
- Над дверью в купе - табло занятости туалета
- Умывальник и пенальный столик в каждом купе
- Душ
- Видеонаблюдение с целью безопасности
Отмечается, что пока же эти вагоны будут курсировать по Украине.
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники. Также компания назначила дополнительные остановки поездов.
Также сообщалось, что "Укрзализныця" презентовала карантинный VIP-вагон. Внешне он ничем не отличается от обычного, однако в середине - настоящее барокко: ценное дерево, мозаика и даже позолота. Также в нем есть холодильник, ванна, микроволновая печь и электроплитка.
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