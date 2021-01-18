Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на оскаровской вечеринке, 2016 год Источник: Oscar

В семье американского певца Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Бил родился мальчик. Об этом поп-артист сообщил в анонсе телешоу Эллен Дедженерес.

Его зовут Финеас. Он потрясающий и такой милый! И никто теперь не спит!

38-летняя Джессика Бил тщательно скрывала свою беременность, поэтому новость о прибавлении в звездном семействе стала сюрпризом.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Напомним, что Джастин и Джессика поженились в 2012 году после пяти лет знакомства. Их первенец, сын Сайлас, родился в апреле 2015 года. До Бил Тимберлейк встречался с певицей Бритни Спирс, а потом с актрисой Камерон Диас.

Джессика Бил дебютировала в большом кино в ужастике "Техасская резня бензопилой" (2003). Потом были "Блейд: Троица", "Сотовый", "Элизабеттаун" и, вершина ее кинокарьеры - фильм "Иллюзионист" (2006).

Бывшему участнику бойз-бенда N'Sync Джастину Тимберлейку 31 января исполняется 40 лет. Начав сольную карьеру, он превратился в одного из лучших американских поп-исполнителей.

Параллельно Тимберлейк начал весьма успешно сниматься в кино: можно отметить его роли в фильмах "Альфа Дог», "Время" и "Внутри Льюина Дэвиса".

Ранее сообщалось, что Джастин Тимберлейк похвастался повзрослевшим сыном, которого назвали Сайлосом.