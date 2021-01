В семье американского певца Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Бил родился мальчик. Об этом поп-артист сообщил в анонсе телешоу Эллен Дедженерес.

38-летняя Джессика Бил тщательно скрывала свою беременность, поэтому новость о прибавлении в звездном семействе стала сюрпризом.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S