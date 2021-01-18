"Який сенс у гарних парках, якщо тебе в них б'ють!"

"Який сенс у гарних парках, якщо тебе в них б'ють!" - з такими гаслами прийшли напередодні харків'яни в міський сад імені Шевченка.

Наприкінці грудня - охоронці парку побили хлопця. Містяни вимагають розірвати угоду з фірмою, відповідальною за охорону. Бо за останній рік це вже третій випадок, коли охоронці б'ють відвідувачів. Більше розкаже Світлана Шекера.

Борис Фурсов - останні півтора року живе в Ізраїлі. До Харкова за цей час приїхав вперше. 29 грудня прогулювався садом Шевченка. Для гарного кадру вирішив спуститися до рівчака - не знав, що це дно змерзлого фонтану.

Борис Фурсов, постраждалий відвідувач саду Шевченка:

Ну и меня сразу попросили вылезти из фонтана, я вылез, извинился.

Та піти геть Борису не дали охоронці. Наполегливо попросили пройти до їхнього будиночку.

Борис Фурсов, постраждалий відвідувач саду Шевченка:

Они меня били по телу, по ребрам. Нанесли удар ногой по коленам. Ну и там очень грубо затащили таким образом, что я об стену ударился головой просто.

В будинку для охоронців Бориса тримали більше години. Він викликав поліцію та адвоката. Правоохоронці - відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". А сам Борис прийшов сьогодні у сад, просить відгукнутися свідків свого побиття. Підтримати Бориса із плакатами, попри 20 градусний мороз, зібралися кількадесят харків'ян.

Дар'я, жителька Харкова:

Вже мінімум втретє в черговий раз когось побили в цьому парку представники охорони, і це тільки той раз, який набув розголосу. І ну ніхто не знає, скільки ще таких разів могло бути, ніхто не знає, скільки ще таких разів може повторюватися, і звичайно, ніхто не хоче, щоб подібне повторювалося.

Ще одного хлопця побили кийками, постраждала і пара - за те, що закрилися в туалеті. Дівчині насправді було погано, а хлопцю пошкодили тоді хребет.

Анжела Дуда, жителька Харкова:

Я не впевнена, що завтра я прийду, буду гуляти по парку, відпочивати, і до мене не застосують силу якась охоронна організація. Я вважаю, що навіть якщо людина зробила якесь правопорушення, ніхто не може її силоміць примушувати до якихось дій.

А ці люди прийшли захищати охоронців саду. Кричать, намагаються зірвати акцію.

Мы хотим, мы хотим, чтобы он показал побои.

Это всё фейки, понятно вам или нет! А охрана нормальная.

Вы приходите, как стадо! Если там забора нет, значит, туда надо лезть. А обойти по дороге у вас ума даже не хватает!

Керівниця охоронної компанії запевняє - ніхто Бориса не бив. І навіть називає постраждалого провокатором, якого замовили конкуренти.

Наталія Кучинська, директорка охоронної компанії:

Какие там у него побои снял, что он снял и кто его бил, я не знаю.

Ну возможно, где-то его подтягивали либо. Ну опять же, его ж еще надо было вытянуть оттуда. Он отказывался изначально.

Учасники мітингу - зібрали підписи, адресовані мерії, із вимогою розірвати договір із охоронною фірмою. На знак протесту - хлопці ще раз спустилися й пройшлися по дну замерзлого фонтану.