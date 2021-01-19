На Донбасі військові відсвяткували Водохреще купанням [ Редактировать ]
Відносне затишшя на фронті дозволило відсвяткувати Водохреще і нашим захисникам на Донбасі. Звичайно тим, хто не на бойовому чергуванні. Святкування на передовій бачив Ігор Левенок.
Яке ж Водохреща без пірнання в ополонку. Прифронтова Авдіївка. У крижаній воді купаються військові й цивільні. Щоправда, карантин позначився й на цьому ритуалі.
Василь, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми вирішили провести окремо від цивільного населення з дотриманням заходів карантину, щоб обмежити спілкування з місцевим населенням. Військові будуть купатися в цій ополонці, а цивільні в сусідній ополонці.
На вулиці тріскучий мороз. Та віряни переконані - купання на Водохреща позбавляє від багатьох хвороб. Медики ж кажуть до пірнання у крижану воду слід ретельно готувати організм.
Медики, рятувальники і навіть пожежна машина на випадок надзвичайних ситуацій. Фронт зовсім близько і становище там мінливе, кажуть армійці.
Люди під'їжджають проводимо обряд і їдуть, потім нові під'їжджають. А як там зараз на позиціях? Більш-менш спокійно, але буває там всяке.
Світлини на згадку. Серед пірнальників у крижаній воді жінки і малеча. Поруч організовані намети для обігріву. Гарячий чай та кава.
Честно, я теплая. Да! Горячая девушка. Біло би холодно, я би оделась, но я еще буду фотографироваться.
Водохреща є третім і завершальним святом у новорічно-різдвяному циклі. Цього дня втретє готують кутю, щедрують та роблять обряди на красу і достаток.
Віталій Барабаш, голова Авдіївської ВЦА:
Побажать здоров'я, миру, ну і знаєте передати, мабуть, привіт всім нашим громадянам України на окупованих територіях. Сказати зі святом, миру вам здоров'я і злагоди ну і повертайтеся скоріш додому до нашої рідної неньки.
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