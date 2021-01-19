Можно ли повторно кипятить воду: ответ врачей [ Редактировать ]
Вокруг кипяченой воды разведено множество самым разных мифов. Один из них гласит, что кипяченую воду нельзя кипятить повторно, так как она становится "тяжелой" из-за высокой концентрации дейтерия, передает newsyou.info.
Дейтерий действительно выделяется при термической обработке водопроводной воды, которая содержит хлор. Это вещество обычно добавляют в водопровод для его обеззараживания. В малых количествах дейтерий не опасен для человеческого организма. Проблемы могут возникнуть только при превышении дозировки.
Чтобы превысить дозировку дейтерия до более-менее опасной, нужно вскипятить в чайнике объём воды, который в 300 миллионов раз превышает массу нашей планеты. Согласно этим цифрам, повторное кипячение воды не делает ее опасной для употребления.
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