Почему опасно есть сладости: ответ экспертов [ Редактировать ]
Ученые из Колорадо (США) рассказали, что употребление сладостей грозит не только ожирением и возникновением большого количества болезней, но и ухудшением психического здоровья. По словам экспертов, при доминировании сахаросодержащих продуктов в рационе возникает склонность к агрессии и проблемам с психикой, передает newsyou.info.
Употребление большого количества фруктозы негативно влияет и на физическое, и на психическое здоровье. Использование популярного дешевого подсластителя играет важную роль в развитии агрессии, биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Научные сотрудники уверены, фруктоза способна снижать уровень энергии в клетках человеческого организма. При этом активизируется реакция добычи пропитания. Она появляется при чувстве голода и может стимулировать импульсивность и агрессию, поскольку в древние времена человеку приходилось рисковать жизнью, добывая пищу.
Специалисты сообщили, что желание чрезмерного употребления сладкого является эволюционным механизмом, который необходим для выживания. Однако, так как на данный момент человек живет в лёгкой доступности сладких продуктов, данный способ выживания считается не актуальным.
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