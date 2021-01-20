У Києві на лютому морозі помер чоловік - громадянин Індії, який працював двірником. Автар два роки прожив у підвалі в одному зі спальних районів. Своєї оселі він не мав, і цей куток йому виділив ЖЕК.

Та нещодавно індус потрапив у лікарню, а коли повернувся, його підвал, виявився зачиненим! Чому сталася трагедія - Руслан Смєщук розкаже.

Це столична Борщагівка. Саме в цьому розваленому автобусі місцеві знайшли замерзлим тридцятисемирічного індуса Автара. Чоловік два роки працював тут двірником. Тому знали його усі.

Олександр, киянин:

Він дуже робоча людина. Він зранку до вечора працював у нас. Він до роботи відносився, з усією душею, як то кажуть.

За кілька днів до смерті, розповідають люди, Автара ушпиталили з підозрою. Та вже за три дні виписали. Коли чоловік повернувся і хотів потрапити у підвал, де мешкав, той виявився зачиненим: колеги-двірники забрали ключі і всі його речі. Автар опинився просто неба в 11-градусний мороз.

Олександр, киянин:

Він в подвалі жив, а ЖЕК забрав від нього ключі. Бо він же там прихворів, попав у лікарню. Йому кошти потрібні були. ЖЕК відмовився давати і забрав в нього ключі. І йому не було було діватися і він прийшов у цей бусік. А температура була - і він замерз.

Йдемо до комунальників. Та нашому візитові тут не раді.

Усе ж таки проходимо до голови. Та розповідає: її підлеглі справді знали загиблого.

Людмила Скляренко, голова ЖЕД №5:

Зі слів двірників - вони його жаліли, підгодовували. Но щоб він працював - ні.

За словами голови, індус у них офіційно не працював - і підвалу йому для мешкання не надавали.

Людмила Скляренко, голова ЖЕД №5:

Я про цю ситуацію дізналася із ЗМІ. Звичайно неприємно, що там вказують на ЖЕК, але, звичайно ще раз кажу: він в нас не працював. Неприятно, звісно, що з людиною так сталося, але ми не могли вникнути в його життя. І в нас взагалі є 3 пункти обігріву і один - на території ЖЕКу, який цілодобово працює.

Зараз цією справою займається поліція. І смерть від переохолодження - правоохоронці спростовують. Кажуть, у чоловіка стався серцевий напад.

Тетяна Мельник, старший інспектор Святошинського УП ГУНП у місті Києві:

Смерть настала в наслідок гострої ішемічної хвороби серця, наразі слідчим відділом Святошинського ВП розпочато розслідування за частиною першою, ст 115 - умисне вбивство.

Поховають Автара на Батьківщині. У посольстві країни нині вирішують питання щодо транспортування тіла.