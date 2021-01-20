США пересмотрят санкции против России [ Редактировать ]
В ходе слушаний в финансовом комитете сената США главный претендент на пост главы американского Минфина Джанет Йеллен сообщила, что в случае ее избрания санкционная политика Белого дома последних лет будет пересмотрена.
Она уточнила, что администрация Байдена начнет пересмотр "незамедлительно" с целью сделать их стратегическими.
Йеллен отметила, что после вступления в должность поручит своему заму Уолли Адейемо провести "аудит" американских санкций, которые были введены в последние годы при президенте Трампе, для того, чтобы ограничения служили стратегическим целям.
Санкции, которые вводила администрация Трампа, в первую очередь касались России, Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи. Также имели серьезное последствие американские санкции для Китая.
Ранее США объяснили санкции против "Северного потока-2".
Также МИД Украины отреагировало на новые санкции США против "Северного потока-2".
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