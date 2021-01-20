В ходе слушаний в финансовом комитете сената США главный претендент на пост главы американского Минфина Джанет Йеллен сообщила, что в случае ее избрания санкционная политика Белого дома последних лет будет пересмотрена.

Она уточнила, что администрация Байдена начнет пересмотр "незамедлительно" с целью сделать их стратегическими.

Йеллен отметила, что после вступления в должность поручит своему заму Уолли Адейемо провести "аудит" американских санкций, которые были введены в последние годы при президенте Трампе, для того, чтобы ограничения служили стратегическим целям.

Санкции, которые вводила администрация Трампа, в первую очередь касались России, Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи. Также имели серьезное последствие американские санкции для Китая.

Ранее США объяснили санкции против "Северного потока-2".

Также МИД Украины отреагировало на новые санкции США против "Северного потока-2".