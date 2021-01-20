Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загородного.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загородного Анатолия Глебовича - президента Национальной академии наук Украины", - говорится в указе №22/2021.

Физик Анатолий Загородний был избран президентом Национальной академии наук Украины 7 октября. Его кандидатуру поддержали 426 человек.

Загородний - директор и заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики Национальной академии наук Украины, академик НАНУ, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, председатель Комиссии НАНУ по научной наследия академика Владимира Вернадского. Автор более 200 работ.

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