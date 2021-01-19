Зеленский назначил главу Совета по развитию малого бизнеса [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Совета по вопросам содействия развитию малого бизнеса. Им стала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Секретарем совета назначили гендиректора Директората по вопросам экономической политики ОП Елену Дьяченко.
Совет был создан указом президента №582/2020 от 22 декабря. Он должен способствовать налаживанию конструктивного взаимодействия между органами власти и малым бизнесом, а также общественными объединениями предпринимателей.
Отмечается, что Совет должен в короткие сроки подготовить предложения по решению насущных проблем малого бизнеса в Украине, которые передадут в Нацсовет реформ при главе государства.
Ранее мы писали о том, что в Харькове просят Раду назначить перевыборы мэра. Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к парламенту.
Также мы писали о том, что у Зеленского отреагировали на санкции США. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, ответственность понесут все, независимо от их политической принадлежности.
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