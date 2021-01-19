Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Совета по вопросам содействия развитию малого бизнеса. Им стала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Секретарем совета назначили гендиректора Директората по вопросам экономической политики ОП Елену Дьяченко.

Совет был создан указом президента №582/2020 от 22 декабря. Он должен способствовать налаживанию конструктивного взаимодействия между органами власти и малым бизнесом, а также общественными объединениями предпринимателей.

Отмечается, что Совет должен в короткие сроки подготовить предложения по решению насущных проблем малого бизнеса в Украине, которые передадут в Нацсовет реформ при главе государства.

Ранее мы писали о том, что в Харькове просят Раду назначить перевыборы мэра. Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к парламенту.

Также мы писали о том, что у Зеленского отреагировали на санкции США. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, ответственность понесут все, независимо от их политической принадлежности.

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