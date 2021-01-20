В США началась церемония инаугурации Байдена: онлайн-трансляция [ Редактировать ]
В среду, 20 января, в Вашингтоне началась инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Сегодня он официально станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.
Церемония инаугурации транслируется на официальной странице Байдена в Facebook.
Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии.
Потом будет инаугурационная речь Байдена.
Ранее мы писали о том, что Джо Байден прибыл в Капитолий. До этого он находился на традиционной церковной службе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
До этого Байден находился на традиционной церковной службе
Репетиция инаугурации Джо Байдена была запланирована на воскресенье 17 ноября
Режим надзвичайного стану запровадили через інавгурацію новообраного президента США Джо Байдена
Через карантин кількість учасників церемонії на капітолійському пагорбі обмежили. А також скасували традиційний парад. Дональд Трамп відмовився взяти участь в урочистому переданні влади.
Через карантин кількість учасників церемонії на капітолійському пагорбі обмежили. А також скасували традиційний парад. Дональд Трамп відмовився взяти участь в урочистому переданні влади