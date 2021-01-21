Українцям заморозять тарифи на тепло та гарячу воду [ Редактировать ]
Тарифи на тепло та гарячу воду для населення залишать без змін до кінця опалювального сезону. Відповідний меморандум погодили представники уряду та місцевої влади на спеціальній нараді.
Окрім тарифів, йшлося і про реструктуризацію боргів місцевих "Теплокомуненерго" перед "Нафтогазом". Нагадаю, раніше уряд встановив граничну ціну на газ - 6 гривень 99 копійок за кубометр.
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Рішення схвалили, на позачерговому засіданні Уряду
В Україні знизили ціну на газ. Вона не буде перевищувати 6 гривень 99 копійок за кубометр. Рішення схвалили сьогодні на позачерговому засіданні уряду. У Кабміні наголосили - такі тарифи будуть діяти з 1 лютого на період дії карантину
Ціни на газ для населення сьогодні розгляне уряд на позачерговому засіданні. Воно розпочнеться о десятій. Ціна на газ для побутових споживачів із початком року суттєво зросла, в країні відбувалися акції протесту
Про те, що комунальні тарифи необхідно знизити опозиція категорично наполягала давно - відтак влада має взяти під контроль не лише ціну на газ