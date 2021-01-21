Тарифи на тепло та гарячу воду для населення залишать без змін

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення залишать без змін до кінця опалювального сезону. Відповідний меморандум погодили представники уряду та місцевої влади на спеціальній нараді.

Окрім тарифів, йшлося і про реструктуризацію боргів місцевих "Теплокомуненерго" перед "Нафтогазом". Нагадаю, раніше уряд встановив граничну ціну на газ - 6 гривень 99 копійок за кубометр.