Пожар в доме престарелых в Харькове, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Читайте также Пожар в одесском отеле: число жертв выросло

Она отметила, что возгорание случилось в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время". По последним данным, 15 человек погибли и 11 пострадали. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, по факту происшествия уже возбуждено дело.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч. 2 ст. 270 УК Украины", - написала Венедиктова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. Площадь пожара составляет 100 кв. м. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.