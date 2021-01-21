"А мы же дружили - не разлей вода": Киркоров обвинил Зеленского в предательстве [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Российский певец Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он его "предал". Об этом артист заявил в интервью "Московскому комсомольцу".
Киркоров напомнил, что родился в СССР, поэтому для него Украина, Беларусь и Молдова - "единое культурное музыкальное пространство", в котором нет границ. И посетовал, что не может приехать с концертами в Украину.
Меня всю жизнь стараются сделать разменной монетой - будь то войны между кланами в нашем эстрадном мире или политические войны в странах или между странами, которые все для меня родные. А артисты оказываются заложниками войн - то тут, то там... Мне жалко моих поклонников в Украине, которых я семь лет не могу увидеть по причине того, что посетил детский фестиваль "Новая Волна" в Крыму и стал из-за этого невъездным в Украине.
По словам 53-летнего певца, он и Зеленский "были не разлей вода", вместе выступали на сцене и телевидении, но теперь глава украинского государства его "предал".
Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили - не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко - и не потому, что спел десять раз "Шарманку", а за то, что я стоял под украинским флагом в 2008 году и представлял на "Евровидении" Ани Лорак, которая заняла второе место.
Киркоров рассказал, что "очень известный украинский артист" бегает теперь от него "как от огня, даже если мы случайно встречаемся где-то под покровом ночи в ресторане".
Мол, не дай бог кто-то увидит его со мной. Не буду говорить кто. Я этого артиста очень люблю, он украинская звезда и тоже меня очень уважает. Но я понимаю его чувства, боязнь за безопасность, потому что ему там жить.
Напомним, что на днях МВД Литвы включило Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц. Гражданину России и Болгарии Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет за "публичное оправдание оккупации Крыма".
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