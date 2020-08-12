Российский эстрадный певец Филипп Киркоров признался, что бессимптомно переболел коронавирусом. Об этом он сообщил журналистам на премьере совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном "Ролекс".

Артист сообщил, что ходит без маски, так как у него "антител сейчас очень много". По словам Киркорова, он провел две недели на самоизоляции, болезнь проходила бессимптомно. Через 14 дней экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

53-летний певец заявил, что его близкие не заразились, а сам он чувствует себя отлично.

Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен

Киркоров рассказал, что недавно находился "в соседней стране" и мог подхватить инфекцию там. Судя по всему, речь идет о Беларуси, где в июле Киркоров принимал участие в ежегодном международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Ранее "Подробности" писали, что Киркоров показал фото с детьми.