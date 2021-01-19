Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву [ Редактировать ]
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Министерство внутренних дел Литвы включило российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, нежелательных в Литве. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Гражданину России и Болгарии Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет за "публичное оправдание оккупации Крыма", заявила глава МВД Агне Билотайте.
Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Филипп Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве.
С предложением запретить Киркорову въезд в Литву ранее выступило министерство иностранных дел страны. Концерты российских исполнителей там назвали "инструментом российской пропаганды".
Власти республики заинтересовались Киркоровым после того, как стало известно, что организаторы его гастролей, отмененных из-за пандемии коронавируса, получили компенсацию в размере около 30 тысяч евро на покрытие убытков.
Вместе с 53-летним Киркоровым в скандале фигурировал и российский шансонье Михаил Шафутинский.
Ранее сообщалось, что Литва выдаст бесплатные визы пострадавшим от "режима Лукашенко" белорусам.
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