Байден хочет продлить Договор по СНВ на пять лет [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Новый президент США демократ Джозеф Байден хочет продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с РФ являются конфронтационными.
The Washington Post цитирует должностных лиц, что стремление продлить ДСНВ на 5 лет отражает скорое истечение срока действия договора - 5 февраля.
Нам известно, что предыдущая администрация в течение месяцев вела переговоры [с РФ] о продлении ДСНВ, но не смогла прийти к договоренности.
В Белом доме надеются, что быстрое продление ДСНВ способно создать основу для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, которые потенциально могут включать и Китай. При этом новая администрация не заинтересована в том, чтобы делать продление ДСНВ заложником вопроса об участии в подобных договоренностях Пекина.
Мы считаем, что чрезвычайно важно, чтобы Китай нес более значительную ответственность, а также придерживался транспарентности и сдержанности в том, что касается его ядерного арсенала.
При этом источники издания заявляют, что Байден исключает возможность "перезагрузки" в отношениях с Москвой и новая администрация США намерена "привлекать Россию к ответственности" за ее действия.
Байден намерен попросить директора Национальной разведки США Эврил Хейнс провести полную оценку относительно:
- предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года в США;
- ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального;
- утверждений о готовности России выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на американских военнослужащих;
- недавней кибератаки на американские правительственные объекты.
Договор СНВ был подписан в Праге 8 апреля 2010 года сроком на 10 лет с возможностью пролонгации по решению сторон на срок не более 5 лет. Документ отражает намерения сторон сократить стратегические наступательные вооружения:
- по развернутым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР);
- баллистическим ракетам подводных лодок (БРПЛ) и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) - 700 единиц;
- по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц;
- по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.
Напомним, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Американская сторона объяснила это нарушениями условий соглашения со стороны России.
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