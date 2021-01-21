Новый президент США демократ Джозеф Байден хочет продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с РФ являются конфронтационными.

The Washington Post цитирует должностных лиц, что стремление продлить ДСНВ на 5 лет отражает скорое истечение срока действия договора - 5 февраля.

Нам известно, что предыдущая администрация в течение месяцев вела переговоры [с РФ] о продлении ДСНВ, но не смогла прийти к договоренности.

В Белом доме надеются, что быстрое продление ДСНВ способно создать основу для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, которые потенциально могут включать и Китай. При этом новая администрация не заинтересована в том, чтобы делать продление ДСНВ заложником вопроса об участии в подобных договоренностях Пекина.

Мы считаем, что чрезвычайно важно, чтобы Китай нес более значительную ответственность, а также придерживался транспарентности и сдержанности в том, что касается его ядерного арсенала.

При этом источники издания заявляют, что Байден исключает возможность "перезагрузки" в отношениях с Москвой и новая администрация США намерена "привлекать Россию к ответственности" за ее действия.

Байден намерен попросить директора Национальной разведки США Эврил Хейнс провести полную оценку относительно:

предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года в США;

ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального;

утверждений о готовности России выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на американских военнослужащих;

недавней кибератаки на американские правительственные объекты.

Договор СНВ был подписан в Праге 8 апреля 2010 года сроком на 10 лет с возможностью пролонгации по решению сторон на срок не более 5 лет. Документ отражает намерения сторон сократить стратегические наступательные вооружения:

по развернутым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР);

баллистическим ракетам подводных лодок (БРПЛ) и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) - 700 единиц;

по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц;

по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.

Напомним, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Американская сторона объяснила это нарушениями условий соглашения со стороны России.