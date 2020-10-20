Во вторник, 20 октября, в России заявили, что согласны на условие США о заморозке количества ядерных боезарядов, если США согласятся продлить "Договор о стратегических и наступательных вооружениях" на год. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

В МИД России подчеркнули, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".

Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

При этом отмечается, что Москва до сих пор не получила официального ответа от Вашингтона на предложение продлить договор.

Напомним, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Американская сторона объяснила это нарушениями условий соглашения со стороны России.