Маск пообещал $100 млн за лучшую технологию улавливания СО2 [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Глава технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск готов заплатить $100 млн разработчикам наиболее эффективного метода улавливания и хранения углекислого газа. Об этом он сообщил в Twitter.
Я пожертвую $100 млн в качестве приза за лучшую технологию по улавливанию углекислого газа.
И уточнил, что подробности этого предложения сообщит на следующей неделе.
Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021
Улавливанием называется процесс отделения СО2 от промышленных и энергетических источников и его изоляция от атмосферы в целях борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.
12 января Илон Маск вернулся на второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes, на первом месте вновь оказался основатель Amazon Джефф Безос. Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $201 млрд.
При этом Маск установил рекорд по росту состояния среди миллиардеров за время пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Его состояние увеличилось на $170 млрд.
За последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на $100 млрд. В январе 2020 года бизнесмен в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место. В конце ноября 2020 года Маск вышел на второе место, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.
Cостояние самого популярного миллиардера в мире выросло благодаря росту капитализации компании Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается в $800 млрд.
Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься и созданием энергонакопительных систем.
Напомним, что основатель космической компании SpaceX восхищается конструктором ракетно-космических систем, академиком Сергеем Королевым. Недавно он написал про него в Twitter: "Он был великолепен"!
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