Глава технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск готов заплатить $100 млн разработчикам наиболее эффективного метода улавливания и хранения углекислого газа. Об этом он сообщил в Twitter.

И уточнил, что подробности этого предложения сообщит на следующей неделе.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology