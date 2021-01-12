Илон Маск за сутки потерял миллиарды и звание самого богатого человека [ Редактировать ]
За прошедшие сутки основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск потерял около 13,5 млрд долларов. Теперь он больше не является самым богатым человеком в мире. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.
Отныне состояние Маска оценивается в 176,2 млрд долларов, что на 6 млрд меньше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса.
При этом почти все миллиардеры из топ-20 за минувшие сутки понесли убытки. В частности, состояние Безоса сократилось на 3,6 млрд долларов, владелец бренда Louis Vuitton Бернард Арно потерял 1 млрд долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг - 3,9 млрд долларов.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей. А также Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, знаменитостей и звезд TikTok.
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