Основатель технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на пост "Роскосмоса" в Twitter о 114-м дне рождения советского конструктора ракетно-космических систем, академика Сергея Королева.

"Он был великолепен", - написал американский миллиардер по-русски.

Один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, конструктор Сергей Королев родился в Житомире 12 января 1907 года. Свой первый проект летательного аппарата - "безмоторный самолет К5" - создал в 17 лет.

Академик Королев считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

В 1938 году Сергей Королев был необоснованно репрессирован и осужден на 10 лет. Срок впоследствии сократили, ученый досрочно вышел на свободу в 1944 году и продолжил заниматься космическими разработками. В 1966 году он умер.

Как сообщали "Подробности", в июле 2020 года Илон Маск, который на днях потерял звание самого богатого человека в мире ($176 млрд по данным Forbes - ред.), пообщался с семьей академика Сергея Королева.