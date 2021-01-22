Несмотря на стремительное расширение ассортимента электрических и индукционных кухонных плит, газовые модели все еще пользуются спросом. Пользователи называют три причины.

Доступность

Стоимость газовых плит ниже, чем электрических устройств и девайсов с индукцией.

Легкое управление

Научиться контролировать плиту, работающую от газоснабжения, можно за несколько минут. Достаточно узнать из инструкции, за какие действия отвечают те или иные элементы управления.

Быстрое приготовление еды

У газовых моделей высокая продуктивность и скорость разогрева. Производством бюджетных газовых плит занимаются многие известные бренды техники для дома и кухни. Преимущества разработок самых популярных торговых марок раскрыты ниже.

Electrolux

Шведское качество, европейский дизайн и привлекательная цена - таковы характеристики газовых плиты Электролюкс. Среди преимуществ 4 фактора.

Надежная сборка

Специалисты Электролюкс используют для сборки только актуальное оборудование высокой надежности. А для производства деталей применяют долговечные, сертифицированные материалы (металлы, пластик, стекло).

Большой выбор

В бюджетном сегменте представлено большое количество функциональных плит с разными техническими характеристиками. Например, среди них есть "семейные" модели с большим количеством конфорок и эргономичной зависимой духовкой.

Безопасность

Многие модели оборудованы системой газ-контроля и механизмом электроподжига. Эти элементы делают процесс эксплуатации максимально безопасным.

Привлекательные визуальные характеристики

Сдержанный внешний вид - главная популярности. Каждая газовая плита Electrolux выглядит лаконично и минималистично, благодаря чему подходит для установки в любом интерьере.

Gorenje

У Горенье газовые плиты по демократичной цене. Их качество не уступает конкурентам.

Плюсы плит Gorenje:

добротные комплектующие (панели, горелки, решетки, элементы управления);

защита от утечки газа и повышенные показатели надежности;

долгосрочная гарантия;

удобная конструкция: продуманное расположение конфорок, эргономичный форм-фактор ручек;

функциональность.

Indesit

Итальянский бренд Индезит уже много лет успешно производит недорогое оборудование для кухни. Высоким спросом пользуются фирменные устройства, предназначенные для:

хранения продуктов питания,

поддержания порядка в жилищах,

приготовления еды.

Готовить при помощи плит Indesit удобно и просто. Обусловлено это их функциональностью и высокими показателями эргономики.

Сильные стороны газовых плит:

конструкция, которая соответствует требованиям среднестатистического пользователя;

прочные и долговечные материалы изготовления;

надежное механическое управление, разобраться с которым реально в кратчайшие сроки;

наличие конфорок с регулируемой интенсивностью огня.

Еще один бренд, разработки которого заслуживают внимания, - Beko. Этот турецкий производитель стал популярным благодаря грамотной производственной и ценовой политике.

А замыкает пятерку лучших производителей недорогих газовых плит - итальянская компания Занусси. Она создает плиты, которые подходят для установки в разных помещениях. Их универсальность обусловлена удобной конструкцией и привлекательным дизайном.