Топ-5 производителей недорогих газовых плит: чью разработку выбрать? [ Редактировать ]
Несмотря на стремительное расширение ассортимента электрических и индукционных кухонных плит, газовые модели все еще пользуются спросом. Пользователи называют три причины.
Доступность
Стоимость газовых плит ниже, чем электрических устройств и девайсов с индукцией.
Легкое управление
Научиться контролировать плиту, работающую от газоснабжения, можно за несколько минут. Достаточно узнать из инструкции, за какие действия отвечают те или иные элементы управления.
Быстрое приготовление еды
У газовых моделей высокая продуктивность и скорость разогрева. Производством бюджетных газовых плит занимаются многие известные бренды техники для дома и кухни. Преимущества разработок самых популярных торговых марок раскрыты ниже.
Electrolux
Шведское качество, европейский дизайн и привлекательная цена - таковы характеристики газовых плиты Электролюкс. Среди преимуществ 4 фактора.
Надежная сборка
Специалисты Электролюкс используют для сборки только актуальное оборудование высокой надежности. А для производства деталей применяют долговечные, сертифицированные материалы (металлы, пластик, стекло).
Большой выбор
В бюджетном сегменте представлено большое количество функциональных плит с разными техническими характеристиками. Например, среди них есть "семейные" модели с большим количеством конфорок и эргономичной зависимой духовкой.
Безопасность
Многие модели оборудованы системой газ-контроля и механизмом электроподжига. Эти элементы делают процесс эксплуатации максимально безопасным.
Привлекательные визуальные характеристики
Сдержанный внешний вид - главная популярности. Каждая газовая плита Electrolux выглядит лаконично и минималистично, благодаря чему подходит для установки в любом интерьере.
Gorenje
У Горенье газовые плиты по демократичной цене. Их качество не уступает конкурентам.
Плюсы плит Gorenje:
- добротные комплектующие (панели, горелки, решетки, элементы управления);
- защита от утечки газа и повышенные показатели надежности;
- долгосрочная гарантия;
- удобная конструкция: продуманное расположение конфорок, эргономичный форм-фактор ручек;
- функциональность.
Indesit
Итальянский бренд Индезит уже много лет успешно производит недорогое оборудование для кухни. Высоким спросом пользуются фирменные устройства, предназначенные для:
- хранения продуктов питания,
- поддержания порядка в жилищах,
- приготовления еды.
Готовить при помощи плит Indesit удобно и просто. Обусловлено это их функциональностью и высокими показателями эргономики.
Сильные стороны газовых плит:
- конструкция, которая соответствует требованиям среднестатистического пользователя;
- прочные и долговечные материалы изготовления;
- надежное механическое управление, разобраться с которым реально в кратчайшие сроки;
- наличие конфорок с регулируемой интенсивностью огня.
Еще один бренд, разработки которого заслуживают внимания, - Beko. Этот турецкий производитель стал популярным благодаря грамотной производственной и ценовой политике.
А замыкает пятерку лучших производителей недорогих газовых плит - итальянская компания Занусси. Она создает плиты, которые подходят для установки в разных помещениях. Их универсальность обусловлена удобной конструкцией и привлекательным дизайном.