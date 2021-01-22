В американском городе Бостон мужчина, совершавший уборку в одном из медучреждений случайно уничтожил 1900 доз вакцины от коронавирусной инфекции Moderna.

Клининг-менеджер, по незнанию, отключил холодильник, где находились дозы препаратов, после чего они скоропостижно пришли в негодность. Вакцина поступает в больницы в замороженном виде и имеет температуру от -26 до -20.

Отмечается, что перед тем, как проколоть флаконы с жизненно важной сывороткой в течении 30 дней при температуре от+2 до +7 градусов Цельсия. Рядом с морозильной камерой был обнаружен шнур с вилкой, которую отсоединил уборщик и отключил его. К тому же, в медучреждении сотрудники занимаются выяснением обстоятельств, по которым не сработала сигнализация в момент отключения.

Ранее мы писали, что США хотят приостановить использование вакцины Moderna. Речь идет о партии вакцины, которая поставлялась в Калифорнию с 5 по 12 января, а более 330 тысяч доз были распределены между 287 поставщиками.

Кроме того, главный врач Moderna Тал Закс заявил о том, что вакцина от коронавируса способна обеспечить годовой иммунитет. В компании планируют изучить, способно ли введение третьей дозы усилить защиту.

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