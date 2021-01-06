В среду, 6 января, Европейский регулятор одобрил вакцину против коронавируса Moderna для использования на территории Евросоюза. Решение приняли 6 января. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Это вторая вакцина, которая одобрена EMA", - говорится в документе.

Вакцину американской компании Moderna рекомендуется использовать для лиц старше 18 лет.

Комитет агентства изучил данные о качестве, безопасности и эффективности этого препарата и рекомендовал Еврокомиссии выдать формальное условное разрешение на ее использование.

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