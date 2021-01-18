Власти штата Калифорния, США, хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за выявленных случаев аллергии на препарат.

Речь идет о партии вакцины, которая поставлялась в Калифорнию с 5 по 12 января. Более 330 тысяч доз были распределены между 287 поставщиками, сообщает abc7.com.

"Исходя из крайней осторожности ... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", - заявила эпидемиолог Эрика Пан.

Отмечается, что в одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часов после вакцинации.

Какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов, а также в какой больнице делали эти прививки - не уточняется.

Ранее сообщалось, что после вакцины Pfizer у 13 человек парализовало лицо. Однако причин отказываться от следующего этапа прививания от коронавируса чиновники не видят.

Также мы писали о том, что в Bloomberg назвали главную угрозу вакцины от COVID. Отмечается, что в то время, как США, Великобритания и Европейский союз уже предоставили гражданам около 24 млн доз вакцины - больше половины прививок, сделанных во всем мире, - огромное количество стран еще не начали свои кампании.

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