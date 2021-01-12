Главный врач Moderna Тал Закс заявил о том, что вакцина от коронавируса способна обеспечить годовой иммунитет к COVID-19. Об этом пишет CNN.

В компании планируют изучить, способно ли введение третьей дозы усилить защиту

Мы ожидаем, что вакцинация продлится не менее года.

В настоящее время вакцина вводится двумя дозами с интервалом в около месяц. Так как вакцина было изобретена лишь в прошлом году, пока неизвестно, как долго она способна обеспечивать защиту от коронавируса.

Нам придется подтолкнуть людей, чтобы увидеть, насколько хорошо работает усиление. Мы думаем, что есть возможность для усиления, особенно тех, кто подвержен высокому риску.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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