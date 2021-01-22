К Дональду Трампу приставят охрану, которая будет заниматься его безопасностью до конца жизни политика/ фото: iXBT

Экс-президент США Дональд Трамп получил официальную государственную пенсию в размере 221,4 тысяч долларов в год, что эквивалентно 18,45 тысячам долларов в месяц.

Федеральный закон об экс-главах государства, принятый в 1958 году предоставляет выплаты и социальные льготы только для тех хозяев Белого дома, которые не были отстранены от высокой должности в следствии объявления импичмента или осуждения за преступление, предусмотренное уголовным кодексом США.

Отмечается, что 45-президент решительно заявил, что от "золотой пенсии" он отказываться не будет, но, при этом, он рискует лишится выплат из-за возможного объявления импичмента, так как последнее слово все еще остается за решением суда. К тому же, к Дональду Трампу приставят охрану, которая будет заниматься его безопасностью до конца жизни политика (ее стоимость будет составлять 1,5 миллионов долларов в год). Известно, что экс-первая леди Мелания Трамп тоже будет под надзором охраны, если не решиться развестись. Также выплаты получат и два его помощника.

Напомним, Джо Байден официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. В Вашингтоне состоялась инаугурация нового главы государства, перед высоким постом он работал сенатором от штата Делавэр.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси проконсультировалась с сенаторами-демократами о готовности Сената начать рассматривать вопрос импичмента Дональда Трампа.

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