Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси проконсультировалась с сенаторами-демократами о готовности Сената начать рассматривать вопрос импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Ожидается, что статьи с обвинениями Трампа передадут в Сенат уже завтра.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Читайте также Встреча Байдена и Зеленского: когда состоится

Источник агентства рассказал, что Пелоси может отправить статьи импичмента 45-го президента США в Сенат уже в пятницу, 22 января. Но официальных подтверждений этого пока нет.

Примечательно, что рассматривать вопрос импичмента Трампа будут уже после завершения его президентского срока, поскольку вчера состоялась инаугурация Джо Байдена.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне и вторжении протестующих в Капитолий.

Ранее мы писали о том, что члены Палаты представителей Конгресса 13 января объявили импичмент президенту США Дональду Трампу. Таким образом, Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.

Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат с 2/3 голосов, то есть - 67 из 100.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.