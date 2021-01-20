Китай ввел санкции против представителей администрации Трампа [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против представителей администрации 45-го президента США Дональда Трампа.
В списке санкций есть также бывший госсекретарь США Майк Помпео, сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские связи".
"Китай решил наложить санкции на 28 лиц, серьезно нарушивших суверенитет Китая и несущих основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.
В санкционный список входят: Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар, и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.
"Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао в Китае. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем", - заявили в МИД.
Примечательно, что соответствующее заявление было опубликовано сразу после инаугурации нового президента Америки Джо Байдена.
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