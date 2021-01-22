День Соборності: традиційний живий ланцюг у Києві відбувся онлайн [ Редактировать ]
22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі проголосили Акт Злуки українських земель, який об'єднав дві тодішні держави - Українську народну республіку та Західноукраїнську народну республіку.
Головною традицією у День соборності є утворення "живого ланцюга" єднання. Його започаткували 22 січня 1990 року. Тоді понад мільйон людей узялися за руки й утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова.
Акція засвідчувала єдність і прагнення українського народу до свободи. З двотисячних років у Києві щорічно влаштовують "живий ланцюг" уздовж мосту Патона, який об'єднує правий та лівий береги столиці.
Цього року через карантин ланцюг соборності відбувається онлайн.
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