Заражение COVID-19 может подтверждаться через сыпь, схожую с крапивницей и ветрянкой/ фото: РБК

Врачи-дерматологи из Великобритании определили три главных симптома коронавирурсной инфекции, которые могут проявляться на кожаных покровах человека.

Заражение COVID-19 может подтверждаться через сыпь, схожую с крапивницей и ветрянкой или даже зудящие несколько недель волдыри, которые, в итоге, проходят сами.

Наши исследования показывают, что сыпь может быть более характерным признаком коронавируса, чем повышенная температура и кашель.

Отмечается, что другим признаком заражения могут быть губы, ощущающееся как чешуйчатые с мелкими трещинами. При этом, такая реакция организма может развиться ближе ко времени выздоровления. А третий - это наиболее специфический: сыпь на коже рук и ног, похожая на обморожение. При ней на пальцах образуются красные или сиреневые болезненные шишки, у которых верхний слой может слезать.

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Кроме того, какой симптом говорит о легкой форме COVID-19. Инфекционист Ольга Голубовская заявила, что признак потери нюха при коронавирусной болезни может говорить о легком течении заболевания, то есть, без госпитализации.

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