Пациенты с COVID-19 часто жалуются на потерю обоняния. Инфекционист Ольга Голубовская заявила, что признак потери нюха при коронавирусной болезни может говорить о легком течении заболевания, то есть, без госпитализации.

Свои рассуждения на эту тему специалист опубликовала на страничке в Facebook.

"То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома припадает на легкие формы. Помимо потери обоняния может быть извращение вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в т.ч. из крана кажется сладкой", - отметила медик.

Она добавила, что о легком течении болезни также может свидетельствовать и диарея.

"То же самое в меньшей степени можно сказать о диарейном синдроме с той оговоркой, что он сам по себе может быть достаточно изнуряющим. Поэтому - "потерял нюх", радуйся, не потеряешь сатурацию..." - подчеркнула инфекционист.

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