В мире фиксируется антирекорд по смертям от инфекции/ фото: РБК

На 21 января 2021 года в мире обнаружили 671 198 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом, установился антирекорд по смертности 17 299 человек.

За весь период пандемии лабораторно подтвердили 97 309 892 случаев COVID-19, при этом выздоровели уже 69 851 616 человек, а 2 083 326 - скончались.

Отмечается, что на первом месте по заболеваемости остается США (24 998 975 случаев), 14 968 716 инфицированных выздоровели, а 415 894 граждан умерли. Второе место заняла Индия с 10 611 719 заболевшими COVID-19, из них - 10 265 706 сумели победить болезнь, а 152 906 случаев закончились летальным исходом. "Бронзу" забрала Бразилия - 8 639 868 общих случаев, из них 7 564 622 человек смогли побороть инфекцию, а 212 893 закончились смертью больных.

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Кроме того, в Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом. За сутки в провинции на COVID-19 заболели 43 человека, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

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