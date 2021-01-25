На Львівщині рибалки програли бій льоду: тіла шукали водолази [ Редактировать ]
На Львівщині під кригу пішли двоє чоловіків. Урятувати їх не вдалося. Тіло одного - водолази підняли на берег одразу. А іншого - шукали понад шість годин.
Рятувальники нагадують: в Україні потеплішало - лід тоншає, тож закликають рибалок бути обережними.
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Підступна риболовля. На Львівщині під кригу пішли двоє чоловіків. Врятувати їх не вдалося. Тіло одного водолази підняли на берег майже одразу
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