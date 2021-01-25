П'ятеро людей загинули через стрілянину в американському Індіанаполісі. Трагедія розігралася вночі в будинку в спальному кварталі. Загиблі родина, двоє батьків і троє їхніх дітей. Старша дочка була вагітною.

Також з вогнепальним пораненням ушпиталено підлітка. Його стан тяжкий, але життя поза загрозою. Поліція вважає цей злочин умисним вбивством. Стрільця та його ймовірних спільників шукають. До розслідування долучилося ФБР.

Рендал Тейлор, керівник управління поліції Індіанаполіса: