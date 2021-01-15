В пятницу, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Международном Валютном Фонде (МВФ), специалисты которого сейчас работают в Украине, обеспокоены фиксированным тарифом на газ, поскольку это государственное регулирование.

Миссия МВФ также оценивает, способна ли Украина выполнять свои обязательства.

Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она рассматривает, влияют ли эти решения на способность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед гражданами и партнерами. Это решение фактически не влияет на состоятельность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование. Нет. Мы будем работать на рынке газа, на рынке электроэнергии.

Он добавил, что принимаются меры для защиты граждан от "биржевых непредсказуемых колебаний".

"Государство ограничило верхний предел цены в пределах рыночной и МВФ спокойно к этому относится", - подчеркнул Шмыгаль.

Также глава правительства выразил твердую уверенность в получении Украиной очередного транша МВФ.

Безусловно. Я уверен.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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