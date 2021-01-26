С 2022 года в Украине хотят ввести обязательный технический осмотр транспорта. Вводить его будут постепенно. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

Соблюдение транспортных технических требований и контроля важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызывать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось.

Министр отметил, что введение техосмотра транспорта является одним из основных требований в имплементационных документах по евроинтеграции.

Это почти 20% от наших обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения являются именно транспорт. Транспорт - это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов.

Напомним, что в 2011 году в стране был отменен обязательный техосмотр личных авто. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.

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