В Украине вернут техосмотр авто: когда вожителей ждут изменения [ Редактировать ]
С 2022 года в Украине хотят ввести обязательный технический осмотр транспорта. Вводить его будут постепенно. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.
Соблюдение транспортных технических требований и контроля важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызывать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось.
Министр отметил, что введение техосмотра транспорта является одним из основных требований в имплементационных документах по евроинтеграции.
Это почти 20% от наших обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения являются именно транспорт. Транспорт - это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов.
Напомним, что в 2011 году в стране был отменен обязательный техосмотр личных авто. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.
Ранее сообщалось, что Рада отменила штрафные баллы для водителей. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
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