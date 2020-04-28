Украинский стартап "Штрафы UA" вместе с МВД выпустили обновленное приложение, благодаря которому водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Каждый водитель по номеру водительского удостоверения, ИНН, или же по номеру штрафа сможет проверить сумму, а также оплатить онлайн выписанный штраф.

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"Люди не знают, что за ними все еще есть задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено не означает погашено. В 2016 году нам удалось реализовать его в части оплат, а вот в части проверки - мы все делали вручную. То есть обращались в соответствующие инстанции, пытались выяснить, где застрял платеж и по какой причине. После открытия реестра в сотрудничестве с МВД мы наконец создали обновленную версию", - говорит основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

Отмечается, что в Украине запланирован официальный запуск фото- и ведеофиксации нарушений ПДД, поэтому данное приложение будут еще актуальнее, так при запуске такой фиксации количество штрафов резко возрастет.

"Штрафы UA" - платежно-информационный центр, помогающий украинцам упростить процедуру оплаты штрафов, которые были выписаны за нарушение правил дорожного движения. На данный момент количество пользователей такой системы достигло 160 тысяч человек. Через это приложение уже оплачено больше 42 тысяч штрафов на сумму более 12,3 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Рада отменила штрафные баллы для водителей.

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