Во вторник, 26 января, на Донбассе вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, недалеко от Авдеевки боевики открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В пригороде Марьинки украинские военные зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Ранее мы писали о том, что вражеский снайпер убил украинского морпеха на Донбассе. Боевики вели обстрелы позиций ВСУ в районе Красногоровки и Марьинки в Донецкой области. Возле этих населенных пунктов были сбиты два вражеских беспилотника типа "квадрокоптер".

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