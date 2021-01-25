В понедельник, 25 января, на Донбассе вооруженные формирования России пять раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Так, вблизи Пивденного российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Хутор Вольный боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Тарамчука и Водяного. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

При этом отмечается, что о всех фактах нарушения прекращения огня уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Ранее мы писали о том, что вражеский снайпер убил украинского морпеха на Донбассе. Боевики вели обстрелы позиций ВСУ в районе Красногоровки и Марьинки в Донецкой области. Возле этих населенных пунктов были сбиты два вражеских беспилотника типа "квадрокоптер".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.