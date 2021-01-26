За свою карьеру Пьетро Брокка принял участие в 61 забеге и одержал 11 побед Источник: открытые источники

Итальянский жокей Пьетро Брокка умер в возрасте 22 лет от травм, полученных в результате падения с лошади. Об этом пишет британская газета Mirror.

Трагедия произошла в четверг, 21 января, на ипподроме "Сан-Россоре" в Пизе. Во время скачек лошадь по имени Пасха (Ziua Pascale) споткнулась, и жокей вылетел из седла.

Брокка получил серьезную травму головы и несколько переломов. Его без сознания доставили в больницу, но через три дня - в воскресенье, 24 января, он скончался.

За свою карьеру уроженец Сардинии Брокка принял участие в 61 забеге и одержал 11 побед. Молодой человек продолжил семейную традицию - его отец Франческо Брокка работал дрессировщиком лошадей.

Ранее сообщалось, что французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных на этапе ралли-марафона "Дакар".