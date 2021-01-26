Итальянский жокей погиб после падения с лошади [ Редактировать ]
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Итальянский жокей Пьетро Брокка умер в возрасте 22 лет от травм, полученных в результате падения с лошади. Об этом пишет британская газета Mirror.
Трагедия произошла в четверг, 21 января, на ипподроме "Сан-Россоре" в Пизе. Во время скачек лошадь по имени Пасха (Ziua Pascale) споткнулась, и жокей вылетел из седла.
Брокка получил серьезную травму головы и несколько переломов. Его без сознания доставили в больницу, но через три дня - в воскресенье, 24 января, он скончался.
За свою карьеру уроженец Сардинии Брокка принял участие в 61 забеге и одержал 11 побед. Молодой человек продолжил семейную традицию - его отец Франческо Брокка работал дрессировщиком лошадей.
Ранее сообщалось, что французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных на этапе ралли-марафона "Дакар".
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