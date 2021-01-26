Президент США Джо Байден впервые после того, как возглавил Белый дом, провел телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Телефонный разговор состоялся 26 января.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

В Кремле пока не предоставили никаких подробностей разговора двух лидеров. Американская сторона еще официально не подтвердила проведение такого телефонного разговора.

Напомним, от 150 до 200 сотрудников Национальной гвардии США, дислоцированных в Вашингтоне, округ Колумбия, для обеспечения безопасности инаугурации президента Джо Байдена, получили положительный результат тестов на коронавирус.

Ранее podrobnosti.ua сообщали как ФБР сделало тревожное предупреждение во время инаугурации Байдена.

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