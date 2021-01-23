От 150 до 200 сотрудников Национальной гвардии США, дислоцированных в Вашингтоне, округ Колумбия, для обеспечения безопасности инаугурации президента Джо Байдена, получили положительный результат тестов на коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

Правительство США ввело беспрецедентные меры безопасности в столице США после нападения на Капитолий 6 января сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

Центр Вашингтона был перекрыт заборами с колючей проволокой и контрольно-пропускными пунктами, которые охраняла Национальная гвардия.

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После инаугурации военные сдали прошли тест на коронаиврус – у части военнослужащих обнаружен позитивный результат.

Согласно анонимному источнику из службы безопасности, который поделился с Reuters информацией, количество военнослужащих Национальной гвардии, у которых зафиксирован положительный результат теста, может даже увеличиться. Однако число зараженных все равно составляет небольшой процент от более чем 25 тысяч военнослужащих, дислоцированных в городе.

Национальная гвардия заявила, что не будет обсуждать случаи коронавируса. Военные лишь добавили, что принимаются все меры по демобилизации тысяч военнослужащих. В течение этого процесса 15 тысяч армейцев покинут Вашингтон в течение следующих 5-10 дней. Однако около 7 тысяч сотрудников Национальной гвардии останутся до конца января, и 5 тысяч военослужащих будут поддерживать порядок в городе до марта 2021 года.

Согласно анализу данных общественного здравоохранения, Соединенные Штаты ежедневно регистрируют более 4 тысяч смертей от COVID-19. В результате чего общее число погибших от пандемии в США составило почти 410 тысяч человек.

Ранее podrobnosti.ua сообщали как ФБР сделало тревожное предупреждение во время инаугурации Байдена.