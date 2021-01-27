Первая ракетка Украины Элина Свитолина подала заявку на участие в турнире WTA 1000 в ОАЭ, который будет проходить с 7 по 14 марта. Об этом сообщает xsport.ua.

Отмечается, что из первой десятки рейтинга WTA на соревнованиях не планирует выступать только Наоми Осака.

WTA 1000 Dubai entry list (from 07 March) 👇#WTA pic.twitter.com/EZHpgMeBIi — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 26, 2021

Ранее сообщалось, что теннисистки Свитолина и Завацкая cтартуют на "Ролан Гаррос". Следующую игру Элина Свитолина сыграет против россиянки Варвары Грачев.

Также мы писали о том, что Элина Свитолина выиграла первый титул после возобновления сезона. В решающем матче на турнире в Страсбурге одесская теннисистка в трех сетах разобралась с 18 номером WTA, Елены Рыбакиной – 6:4, 1:6, 6:2.

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