Google Play может удалить Telegram [ Редактировать ]
Экс-посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к Alphabet, материнской компании Google.
Они требуют удалить мессенджер Telegram из магазина Google Play, сообщает Bloomberg.
По словам Гинзберг, Telegram используется для распространения угроз, а также поощрения и координации насилия на почве расизма. Он навел примеры таких постов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также инаугурации нового президента США Джо Байдена.
В иске также говорится, что Telegram используют для продажи наркотиков. Гинзберг обвиняет Telegram в способствовании распространению идей антисемитизма.
Ранее сообщалось, что Apple может удалить Telegram. Иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store к корпорации Apple подала американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web.
Также мы писали о том, что Telegram заблокировал канал Трампа, признав его рассадником мошенничества. Соответствующее сообщение появилось при входе на страницу.
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