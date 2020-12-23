Павел Дуров объявил о монетизации Telegram [ Редактировать ]
Источник: Telegram
Популярный мессенджер Telegram с 2021 года будет монетизироваться. Об этом сообщил его создатель Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за большого количества пользователей. Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными, а "большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения".
Со следующего года Telegram начнет монетизироваться... Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.
Павел Дуров связал монетизацию с ростом числа пользователей: "чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик". По его данным, сейчас Telegram пользуются около 500 млн человек, и мессенджер "на пути к миллиардам активных пользователей".
Telegram предложит рекламную платформу для каналов, "которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность".
Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы.
По словам создателя мессенджера, в нем могут появиться платные стикеры с расширенными возможностями и художники получат часть доходов. Продавать Telegram он не планирует.
Также стало известно, что в мессенджере появились голосовые чаты - аудиоконференции, к которым участники могут подключаться в любой момент. В группах теперь можно запустить голосовой чат одновременно с перепиской.
В отличие от обычных звонков голосовой чат открыт всегда, и участникам не нужно договариваться о времени.
Напомним, что Telegram разрабатывает блокчейн-платформу TON для выпуска собственной криптовалютой Gram. На ее создание было привлечено $1,7 млрд инвестиций.
Запуск платформы должен был состояться до 31 октября 2019 года, однако власти США наложили временный судебный запрет на выпуск и распространение криптовалюты Gram. В марте 2020 года суд в Нью-Йорке запретил выпуск криптовалюты Telegram.
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