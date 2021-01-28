Болгария ужесточила правила въезда в страну. Новые правила вступают в силу в пятницу, 29 января 2021 года. Украинцам для въезда необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии.

Отмечается, что тест на COVID-19 должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

"В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ)", - заявили в посольстве.

Такие ограничения правительство Болгарии ввело до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Грузия изменила правила въезда в страну. Так, с понедельника, 1 февраля, туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.

Также мы писали о том, что Кипр с 1 марта открывает границы для граждан 56 стран. На остров без двухнедельной изоляции смогут прибывать граждане Евросоюза, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна, Украины, России, Беларуси, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ливана.

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