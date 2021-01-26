Грузия ввела новые правила въезда в страну. Так, с понедельника, 1 февраля, туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает "Грузия Онлайн".

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Отмечается, что ПЦР-тест на коронавирус необходимо будет сделать за 72 часа до въезда на территорию Грузии. При этом, правило не коснется тех людей, которые уже вакцинировались от коронавируса в два этапа.

"Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов", - отметил Гамкрелидзе.

Также правительство Грузии сейчас решает, нужно ли будет туристам сдавать повторный COVID-тест через несколько дней после приезда. Официально об этом станет известно в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Украина расширила список стран "красной зоны". В "красной зоне" находятся те страны, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

Также мы писали о том, что Кипр с 1 марта открывает границы для граждан 56 стран. На остров без двухнедельной изоляции смогут прибывать граждане Евросоюза, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна, Украины, России, Беларуси, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ливана.

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